Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здійснює тур країнами східного кордону ЄС. Днями вона побувала в країні, яка забезпечила для України третину європейської зброї з початку повномасштабного вторгнення.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця країна Євросоюзу має винятково сильні традиції ВПК. Вона – єдина, де найбільший приватний роботодавець належить до оборонної сфери, передає 24 Канал із посиланням на BGNES.

Хто активно допомагає Україні зі зброєю?

За словами президентки Єврокомісії, від початку війни третина європейської зброї, які використовує Україна, надійшла з Болгарії. Саме тут виробляються великі обсяги боєприпасів та вибухівки, що підтримують Україну в її боротьбі за свободу.

Болгарія активно робить внесок у безпеку й оборону як України, так і всієї Європи.

Ваша промисловість – це джерело національної та європейської гордості, за що я вам вдячна,

– заявила Урсула фон дер Ляєн після двосторонньої зустрічі з болгарським прем'єром Росеном Желязковим.

Що відомо про останні постачання військової допомоги Україні?

США схвалили продаж Україні обладнання для системи ППО Patriot на суму 179,1 мільйона доларів. Йдеться, зокрема, про технічну підтримку, програмне забезпечення, модернізацію та навчання.

Бельгія зобов'язалася надавати Україні мільярд євро щороку до 2029 року та передати кілька винищувачів F-16. 26 серпня очільник бельгійського МЗС заявив, що літаки будуть поставлені у найближчі місяці.

Норвегія та Німеччина спільно профінансують закупівлю двох систем Patriot для України, включно з ракетами.

