Пентагон предлагает Трампу новые форматы помощи Украине, – The Guardian

США приостановили поставки некоторого оружия Украине, чтобы обеспечить свои оборонные потребности. В Пентагоне пытается преуменьшить значение этого решения.

Комментируя приостановление поставок критически важного оружия в Украину, Киев подчеркнул, что такой шаг ослабит способность страны защищаться от усиленных российских авиаударов и наступления на фронте, передает 24 Канал.

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Как изменится помощь Украине от США

Решение Пентагона – связано с опасениями относительно низкого уровня собственных военных запасов США – начало реализовываться в последние дни и охватывает 30 зенитных ракет Patriot.

Также приостанавливаются поставки почти 8500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 250 высокоточных ракет GMLRS (для мобильной реактивной артиллерии) и 142 ракет Hellfire класса "воздух-земля".

Американские чиновники пытались преуменьшить значение решения Белого дома, заявив, что президент Дональд Трамп все еще имеет "широкие возможности" для оказания военной помощи Киеву.

Министерство обороны продолжает предоставлять президенту мощные варианты по военной поддержке Украины, что соответствует его цели – положить конец этой трагической войне,

– заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, Пентагон тщательно анализирует и адаптирует свой подход, чтобы достичь этой цели (окончание войны – 24 Канал), одновременно сохраняя обороноспособность и приоритеты США.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс тем временем заявила журналистам: "Это не прекращение помощи Украине или поставки оружия. Это один частный случай, одна ситуация, и мы обсудим, что будет дальше".