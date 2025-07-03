Так же Соединенные Штаты могут передать Украине меньше единиц 155-мм боеприпасов и другого вооружения, которое будет распределяться по принципу America First. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Defense Express.

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Из-за опасений относительно запасов оружия США Украина не получит надлежащей военной помощи

В Вашингтоне официально указали на пересмотр поставок оружия под лозунгом America First. Вашингтон даже приостановил передачу уже согласованной помощи Украине. Другие страны, которые получали военную помощь Вашингтона, также ее пока что не будут иметь. Пентагон заверил, что армия США способна выполнять любые задачи, и пересмотр ресурсов направлен на обеспечение безопасности и поддержку партнеров.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнел заявил, что помощь Украине и ряду других стран, приостановлена из-за того, что ведомство ставит на перед свои оборонные приоритеты и это является "прагматичным шагом".

Проведение оценки реальных запасов боеприпасов в США позволит принимать американскому президенту и министру обороны решение о дальнейшей военной поддержке.

США приостановят поставки по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – уже законтрактованного у производителей оружия, которое должно было поставляться до 2027 года. Оно должно было поступать от нового производства или восстановления старого вооружения. По программе, в Украину должны были прислать огромное количество боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.

И речь фактически идет о пересмотре распределения имеющегося производства вооружения. Это не вопрос передать со склада условные 30 ракет к Patriot и 8,5 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Это вопрос о том, куда будут направляться все ракеты к Patriot и все артснаряды. В запас вооруженных сил США, в Украину или куда еще, но точно по принципу America First,

– пишет издание.

Аналитики также отмечают, что США в год производятся 600 ракет к Patriot. Они передаются для всех имеющихся ЗРК в мире и даже в Японию, которая их собирает из американских составляющих. Купить эти ракеты сейчас почти невозможно, ведь на их производство Соединенные Штаты тратят много времени и производственных возможностей. Именно поэтому предложение Украины по закупке оружия в США не имеет ответа.