Так само Сполучені Штати можуть передати Україні менше одиниць 155-мм боєприпасів та іншого озброєння, яке буде розподілятися за принципом America First. Про це 24 Канал пише з посиланням на Defense Express.

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Через побоювання щодо запасів зброї США Україна не отримає належної військової допомоги

У Вашингтоні офіційно вказали на перегляд постачання зброї під гаслом America First. Вашингтон навіть призупинив передачу вже погодженої допомоги Україні. Інші країни, які отримували військову допомогу Вашингтона, також її поки що не матимуть. Пентагон запевнив, що армія США здатна виконувати будь-які завдання, і перегляд ресурсів спрямований на забезпечення безпеки та підтримку партнерів.

Прессекретар Пентагона Шон Парнел заявив, що допомога Україні та ряду інших країн, призупинена через те, що відомство ставить на перед свої оборонні пріоритети та це є "прагматичним кроком".

Проведення оцінки щодо реальних запасів боєприпасів у США дозволить приймати американському президенту та міністру оборони рішення щодо подальшої військової підтримки.

США призупинять постачання за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – вже законтрактованої у виробників зброї, що мала постачатися до 2027 року. Вона мала надходити від нового виробництва чи відновлення старого озброєння. За програмою, до України мали надіслати величезну кількість боєприпасів та ракет на мільярди доларів.

І мова фактично йде про перегляд розподілу наявного виробництва озброєння. Це не питання передати зі складу умовні 30 ракет до Patriot та 8,5 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Це питання про те, куди будуть направлятися всі ракети до Patriot та всі артснаряди. У запас збройних сил США, в Україну чи куди ще, але точно за принципом America First,

– пише видання.

Аналітики також зазначають, що США на рік виробляються 600 ракет до Patriot. Вони передаються для всіх наявних ЗРК у світі та навіть до Японії, яка їх збирає з американських складників. Купити ці ракети наразі майже неможливо, адже на їхнє виробництво Сполучені Штати витрачають багато часу та виробничих можливостей. Саме тому пропозиція України щодо закупівлі зброї у США не має відповіді.