Українці, взаємодіючи зі США, звикли спиратися на традиційні, демократичні інструменти. Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук, пояснивши, що з адміністрацією Трампа так не працює.

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Чому команда Трампа може змінити рішення

Тепер все зав'язано на особистих зв'язках з президентом США. Зустрічі з конгресменами, взаємодія з чиновниками Держдепу не матимуть такого впливу як безпосередня комунікація з Трампом.

Цікавий момент полягає в тому, що у всіх публікаціях про призупинення допомоги виглядає так, що рішення ухвалив один чиновник з Пентагону. Ні в Держдепі, ні в посольстві про це не знали. Ба більше, від коментарів утримується навіть американський президент.

Офіційна позиція Пентагону говорить про те, що від допомоги Україні не відмовилися, а лише хочуть переглянути запаси, які у них є, провести аудит. З боку все це виглядає як внутрішні інтриги всередині адміністрації Трампа.

Вони зараз "зондують" інформаційний простір, щоб перевірити, якою буде реакція Конгресу, суспільства. Якщо ситуація виявиться негативною, то в будь-який момент можуть відіграти все назад,

– сказав політолог.

Однак, це не означає, що США варто надалі розглядати як надійного партнера. Всі коливання з допомогою, її призупинення не дозволяють сподіватися на постійну підтримку Америки. Втім це типові підходи Дональда Трампа.

Нагадаємо, у Пентагоні пояснили рішення призупинити допомогу захистом національних інтересів США, адже країна має бути готова до будь-якої загрози. Там наголосили, що переглянуть підходи та нададуть Трампу перелік інструментів у контексті допомоги Україні.