Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Міноборони США Шона Парнелла на брифінгу 2 липня.
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Чи надаватимуть США військову допомогу
Шон Парнелл заявив, що Пентагон надає Дональду Трампу широкий набір можливостей у контексті військової допомоги Україні, що "відповідає його прагненню завершити цю трагічну війну".
Паралельно відбувається перегляд підходів до реалізації цієї мети з урахуванням збереження бойового потенціалу армії США та оборонних пріоритетів, які відображають курс глави держави на першість Америки,
– пояснив він.
За його словами, Сполучені Штати прагнуть переконатися, що надана Україні допомога узгоджується з національними оборонними інтересами.
Парнелл підкреслив, що Пентагон не планує повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів США передають Україні, а також коли саме це відбувається.
Однак міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу, – 24 Канал) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні,
– додав прессекретар Пентагону.
Шон Парнелл також назвав таке рішення "виваженим, практичним кроком до створення чіткого механізму оцінки постачання боєприпасів – що і куди саме відправляється".
Нагадаємо, в середу, 2 липня, Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України, зокрема ракет до систем Patriot.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що рішення про певні зміни у постачанні зброї Україні не означає повне припинення військової допомоги. У Держдепартаменті США наголосили, що мають інші варіанти підтримки.