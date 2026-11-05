После победы демократы могут добиться новой помощи Украине и преодолеть вето Трампа, – СМИ

В результате выборов Демократическая партия США установила контроль над Палатой представителей и Сенатом. Новый состав Конгресса может усилить поддержку Украины.

Кроме того, у них есть шансы преодолеть вето президента. Об этом сообщает Reuters.

Как выборы повлияют на помощь Украине?

Существенное укрепление своих позиций позволит демократам определять повестку дня голосований с января. Это может открыть путь к одобрению масштабного финансирования для Киева, которое ранее заблокировал Белый дом.

Президент США Дональд Трамп существенно приостановил выделение военных и финансовых ресурсов для украинской армии. В то же время инициативы по поддержке Киева пользуются устойчивой поддержкой как среди представителей Демократической партии, так и среди части республиканцев.

Помощники демократов заявили, что помощь Киеву является приоритетной задачей,

– пишет Reuters.

Недовольство законодателей усилилось после недавнего позорного, по мнению законодателей, решения Белого дома отменить санкции против российского топлива и энергетического сектора вскоре после принятия соответствующих законов. Из-за такой позиции Конгресс может собрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето.

Издание отмечает, что на данный момент окончательное число конгрессменов-демократов неизвестно. Однако ранее поддержка Киева со стороны Демократической партии и некоторых представителей Республиканской партии была довольно большой. Конгресс, возможно, способен набрать достаточное большинство, чтобы преодолеть вето Трампа.

Помимо возобновления финансирования, законодатели намерены заблокировать отмену энергетических ограничений в отношении Москвы. Представитель Демократической партии Грегори Микс из Нью-Йорка, который, вероятно, возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей, уже внес двухпартийный законопроект против возвращения российского дизельного топлива на мировой рынок.

Председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что победа демократов может способствовать усилению военной помощи и стабилизации поставок оружия. В то же время он призвал воздержаться от чрезмерно оптимистичных ожиданий.