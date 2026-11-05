После победы демократы могут добиться новой помощи Украине и преодолеть вето Трампа, – СМИ

Кроме того, у них есть шансы преодолеть вето президента. Об этом сообщает Reuters.

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Как выборы повлияют на помощь Украине?

Существенное укрепление своих позиций позволит демократам определять повестку дня голосований с января. Это может открыть путь к одобрению масштабного финансирования для Киева, которое ранее заблокировал Белый дом.

Президент США Дональд Трамп существенно приостановил выделение военных и финансовых ресурсов для украинской армии. В то же время инициативы по поддержке Киева пользуются устойчивой поддержкой как среди представителей Демократической партии, так и среди части республиканцев.

Помощники демократов заявили, что помощь Киеву является приоритетной задачей– пишет Reuters.

Недовольство законодателей усилилось после недавнего позорного, по мнению законодателей, решения Белого дома отменить санкции против российского топлива и энергетического сектора вскоре после принятия соответствующих законов. Из-за такой позиции Конгресс может собрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето.

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Издание отмечает, что на данный момент окончательное число конгрессменов-демократов неизвестно. Однако ранее поддержка Киева со стороны Демократической партии и некоторых представителей Республиканской партии была довольно большой. Конгресс, возможно, способен набрать достаточное большинство, чтобы преодолеть вето Трампа.

Помимо возобновления финансирования, законодатели намерены заблокировать отмену энергетических ограничений в отношении Москвы. Представитель Демократической партии Грегори Микс из Нью-Йорка, который, вероятно, возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей, уже внес двухпартийный законопроект против возвращения российского дизельного топлива на мировой рынок.

Председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что победа демократов может способствовать усилению военной помощи и стабилизации поставок оружия. В то же время он призвал воздержаться от чрезмерно оптимистичных ожиданий.