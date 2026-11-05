Після перемоги демократи можуть домогтися нової допомоги Україні та подолати вето Трампа, – ЗМІ

Також вони мають шанси долати вето президента. Про це повідомляє Reuters.

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Як вибори вплинуть на допомогу Україні?

Суттєве посилення своїх позицій дозволить демократам визначати порядок денний голосувань із січня. Це може відкрити шлях до схвалення масштабного фінансування для Києва, яке раніше заблокував Білий дім.

Президент США Дональд Трамп суттєво призупинив виділення військових та фінансових ресурсів для української армії. Водночас ініціативи щодо підтримки Києва мають стійку прихильність як серед представників Демократичної партії, так і серед частини республіканців.

Помічники демократів заявили, що допомога Києву є пріоритетним завданням– пише Reuters.

Невдоволення законодавців посилилося після нещодавнього ганебного рішення Білого дому скасувати санкції проти російського палива та енергетичного сектору невдовзі після схвалення відповідних законів. Через таку позицію Конгрес може консолідувати дві третини голосів, необхідних для нейтралізації президентського вето.

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Видання зазначає, що наразі остаточна кількість конгресменів-демократів невідома. Проте, раніше підтримка Києва з боку Демократичної партії та деяких представників Республіканської була доволі великою. Конгрес, можливо, здатний набрати достатню більшість, щоб долати вето Трампа.

Крім відновлення фінансування, законодавці збираються заблокувати скасування енергетичних обмежень проти Москви. Представник Демократичної партії Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який, імовірно, очолить Комітет із закордонних справ Палати представників, уже вніс двопартійний законопроєкт проти повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в етері 24 Каналу розповів, що перемога демократів може сприяти посиленню військової допомоги та стабілізувати постачання зброї. Водночас він закликав утриматись від надто оптимістичних очікувань.