Не стоит впадать в эйфорию: что изменится для Украины после поражения республиканцев на выборах

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, конечно, поражение республиканцев на выборах может облегчить сотрудничество с США и даже стабилизировать поставки оружия. Однако не все так просто.

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Демократы тоже вводили ограничения

Как подчеркнул Тимочко, американские выборы – это прежде всего внутриполитическая борьба элит США. Смена властной вертикали не произойдет мгновенно. А государственный аппарат и большие корпорации будут пытаться сохранить свои позиции и влияние.

В свое время демократы, когда были у власти, также устанавливали Украине различные ограничения.

Демократы в свое время также накладывали на нас ряд ограничений, в частности, касающихся запрета на нанесение ударов по территории России. Условия были и тогда– подчеркнул Тимочко.

Изменится ли что-то для Украины после выборов в США: смотрите видео 24 Канала

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Украине важно продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами. Есть ряд видов вооружений, которые приходится закупать в США, ведь прямых альтернатив нет. Речь идет, в частности, о ракетах для ЗРК Patriot.

Добавим, что Дональд Трамп уже поздравил Демократическую партию по случаю побед на промежуточных выборах в США. При этом он отрицает, что результаты голосования стали референдумом по поводу его деятельности.