Я не воспринимаю это как удар, – Трамп отреагировал на победу демократов на выборах в США

Об этом Трамп заявил американским журналистам 4 ноября.

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Как Трамп реагирует на победу демократов

Американский президент отметил, что представители Демократической партии провели результативную избирательную кампанию и добились весомых успехов в ходе ожесточенной борьбы за посты.

Демократы хорошо поработали. Они упорно боролись... Я не воспринимаю это как удар по себе. Это были лучшие два года в истории президентства– подчеркнул Трамп во время общения с журналистами.

В то же время ряд кандидатов, которые непосредственно рассчитывали на публичную поддержку Трампа, потерпели неудачу во время голосования, сообщает Associated Press. Поражения произошли даже в тех регионах, где ранее фиксировалось уверенное электоральное преимущество.

Несмотря на такие результаты, ответственность за поражение Трамп возложил непосредственно на самих кандидатов и их работу, отказавшись признавать просчеты в собственном политическом курсе.

Между тем он уже пригрозил наложить вето на инициативы демократов. По его мнению, демократы сдадутся под его давлением, и после нескольких месяцев вето они позвонят и скажут: "Как нам это уладить?"