Десятки тысяч дронов, БТРы Patria и давление на Россию: как Латвия помогает Украине

Латвия стала первой страной Балтии, которая в 2024 году заключила двустороннее соглашение по безопасности с Украиной – Соглашение между Украиной и Латвийской Республикой о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности.

Это соглашение, подписанное 11 апреля 2024 года, стало девятым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Латвии – читайте в материале.

Всего по состоянию на 11 апреля 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Латвией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

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Какие обязательства взяла на себя Латвия в рамках соглашения по безопасности

Положения соглашения по безопасности с Латвией предусматривают комплексное двустороннее сотрудничество по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В рамках соглашения Латвия обязалась ежегодно направлять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины в 2024 – 2026 годах, в частности 112 миллионов евро в 2024 году. Военная помощь Украине предусматривает также двустороннее сотрудничество в ОПК и проведение учений для украинских военнослужащих в рамках миссии ЕС EUMAM.

Как и в каких объемах Латвия поддерживала Украину за год

В течение года имплементации соглашения Латвия обеспечила устойчивое выполнение всех взятых на себя обязательств.

Военная поддержка

В течение 2024 года Латвия направила более 0,25% ВВП на военную поддержку Украины, обеспечив Украину вооружением и военной техникой стоимостью около 170 миллионов евро.

Всего за 3 года полномасштабного вторжения России Латвия инвестировала 540 миллионов евро в военную помощь Украине и выделила почти 1% своего ВВП на усиление обороноспособности Украины.

Латвия продемонстрировала мировое лидерство в усилении беспилотных возможностей Украины путем создания совместно с Великобританией в феврале 2024 года Коалиции дронов.

За год деятельности Коалиция при лидерстве этих двух стран и взносов в целом 17 стран-участниц аккумулировала 1,8 миллиарда евро на производство ударных и разведывательных БПЛА для Украины. Латвия в течение 2024 года направила 20 миллионов евро на нужды Коалиции дронов и направила Украине почти 5 000 ударных и разведывательных беспилотников.

Латвия также позволила использовать все предоставленное Украине вооружение, в частности ударные беспилотники, для нанесения ударов по территории России.

Кроме значительного укрепления беспилотных возможностей Украины, Латвия присоединилась к предоставлению Украине бронетехники и ПВО. Осенью 2024 года Латвия анонсировала предоставление Украине 42 БТРов Patria 6×6 отечественного производства в первой половине 2025 года.



Бронетранспортеры ХА-180 морской пехоты Украины, декабрь, 2022 / Фото АрмияИнформ

Первые бронетранспортеры из этой партии уже прибыли в Украину. Дополнительно в начале осени 2024 года Латвия передала Украине 9 гусеничных боевых машин разведки CVR(T) британского производства. А в конце весны 2024 года Латвия для усиления ПВО Украины передала партию зенитных систем NBS.

Бронетранспортеры Patria в действии: смотрите видео

Еще одной коллективной инициативой, кроме Коалиции дронов, к которой присоединилась Латвия в 2024 году, стала "чешская инициатива" по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Так, в мае Латвия направила 10 миллионов евро на закупку 3 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для Украины в рамках этой инициативы.

Сотрудничество в ОПК

Взаимодействие между ОПК Украины и Латвии в течение года имплементации соглашения по безопасности было тесно связано с военной помощью, которую Латвия предоставила Украине.

Так, из инвестиций на сумму 20 миллионов евро ежегодно, которые Латвия выделила на деятельность Коалиции дронов в 2024 и 2025 годах, не менее 10 миллионов евро Латвия ежегодно направляла на производство БПЛА для Украины латвийскими оборонными компаниями. Благодаря этому Украина в течение 2024 года получила 5000 дронов латвийского производства. А в течение первой половины 2025 года две латвийские оборонные компании, названия которых Министерство обороны Латвии не разглашает, обеспечат производство для Украины 12 000 дронов стоимостью 17 миллионов евро.

Дополнительно к этим взносам в начале марта 2025 года Латвия объявила о выделении 10 миллионов евро в украинскую оборонную промышленность для производства БПЛА.

Другой сферой сотрудничества в ОПК стало усиление бронетанковых возможностей Украины. В мае 2024 года финский оборонный концерн Patria открыл завод по производству бронетехники на территории Латвии. Именно этот завод обеспечивает производство 42 БТРов Patria 6x6, которые Латвия обязалась передать Украине в рамках военной помощи в 2025 году.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Латвия присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

В конце октября ЕС одобрил решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

По состоянию на 11 апреля 2025 года Украина получила уже 3 транша от ЕС на сумму 5 миллиардов евро в рамках программы ERA.

Кроме вовлеченности в коллективные инициативы ЕС, Латвия в начале 2024 года заморозила некоторые российские активы в своей юрисдикции, в частности путем конфискации Дома Москвы и его активов. Полученные средства Латвия обязалась направить на поддержку Украины.

Обучение и тренировка украинских военных

С начала полномасштабного вторжения России Латвия обеспечила стабильную базовую и специализированную подготовку украинских военнослужащих на своей территории. В частности, страна проводит тренировки для снайперов, саперов, инженеров, офицеров, командного состава и инструкторов для ВСУ по стандартам НАТО. А с лета 2024 года Латвия начала программу подготовки украинских операторов БПЛА, дополнив этой поддержкой свой значительный вклад в Коалицию дронов.

Всего с 2022 года до конца 2024 года более 4000 украинских военных прошли обучение на латвийских полигонах, а в течение 2025 года Латвия планирует подготовить еще 4000 украинских военнослужащих.

Латвия также присоединилась к двум коллективным механизмам по подготовке украинских военнослужащих. Одним из них стала миссия ЕС EUMAM Ukraine, страны-участницы которой, в том числе и Латвия, подготовили более 75 000 украинских военных к выполнению различных боевых задач за 3 года полномасштабной войны России против Украины.

Второй коллективной инициативой, к которой Латвия присоединилась в начале 2025 года, стала подготовка "Нордично-Балтийской бригады" ВСУ численностью от 3 до 5 тысяч военнослужащих, которую совместными усилиями полностью подготовят и обеспечат необходимым оборудованием Латвия, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция, Эстония и Литва.

Санкции против России и ее сторонников

Поскольку Латвия является страной-членом ЕС, она усиливала санкционное давление на Россию и ее сторонников в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

За год имплементации соглашения по безопасности ЕС объявил 3 комплексные пакеты санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор России, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Особенно эффективными стали 2-й и 3-й пакеты санкций ЕС за этот год, или же 15-й и 16-й пакеты санкций ЕС в целом, в рамках которых под санкции попали 126 судов теневого флота РФ, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, гражданская российская авиакомпания, военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, 13 региональных банков, которые способствуют работе российской финансовой и банковской систем, 53 торговых субъектов, которые усиливают ОПК РФ, в частности в Китае, Индии, ОАЭ, Сингапуре и Узбекистане.

Латвия не только присоединилась к комплексным пакетам санкций ЕС против России и ее сторонников, но и регулярно призывала к усилению санкционного давления на агрессора.

Так, в конце февраля 2024 года Латвия стала первой страной ЕС, которая запретила импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Уже через месяц – в марте – Латвия совместно с Литвой, Эстонией, Польшей и Чехией призвала Европейскую комиссию запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз, ведь прибыль от экспорта зерна в ЕС помогает России финансировать войну против Украины.

Кроме этого, в течение года имплементации соглашения Латвия несколько раз оспаривала решение ЕС о снятии санкций с россиян, в частности с российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана, которые поддержали российскую агрессию против Украины.

Латвия также активно препятствует попыткам обхода санкций против России. В декабре 2024 года один из районных судов Латвии приговорил главного редактора пропагандистского портала "Sputnik Латвия" к двум годам лишения свободы за нарушение санкций ЕС, в частности за предоставление информационных услуг российскому государственному пропагандистскому агентству "Россия Сегодня".

Невоенная безопасность и гражданская защита

Латвия присоединилась к IT-коалиции, которая в течение 2024 года аккумулировала 482 миллиона евро на поддержку Минобороны и ВСУ в сфере связи и кибербезопасности.

Как страна-участница Коалиции Латвия весной 2024 года передала Украине коммуникационное оборудование стоимостью 100 тысяч евро для улучшения связи на линии фронта. А осенью Украина получила от Латвии около 1000 компьютеров, почти 300 мониторов и другую технику для укрепления кибервозможностей основных правительственных учреждений.

В конце лета Латвия и Украина также подписали Меморандум о взаимопонимании по кибербезопасности, который призван наладить обмен информацией о возможных киберугрозах, в частности, со стороны России.

Разминирование украинских территорий

В течение года имплементации соглашения по безопасности Латвия поддерживала разминирование украинских территорий в рамках Коалиции по разминированию.

За 2024 год 22 страны-участницы Коалиции, среди которых и Латвия, аккумулировали более 50 миллионов евро на разминирование, а также передали Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений и 330 миноискателей.

А в феврале 2025 года Коалиция по разминированию анонсировала выделение 700 миллионов евро на закупку оборудования для разминирования украинских территорий до 2034 года, из которых 130 миллионов евро страны-участницы направят на эти цели в 2025 году.

Для ускорения гуманитарного разминирования Украины Латвия в октябре 2024 года выделила дополнительные 270 тысяч евро международной организации HALO Trust, специалисты которой разминируют украинские прифронтовые и деоккупированные территории.

Поддержка энергетической инфраструктуры

С начала полномасштабной войны России против Украины Латвия передала Украине более 70 трансформаторов различной мощности, а также спецтехнику и оборудование для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.

По меньшей мере 32 дизельных генератора в рамках этой поддержки получили учебные заведения Черниговской области, а часть энергетического оборудования стоимостью 100 тысяч евро получило АО "Черниговоблэнерго", ведь Латвия активно приобщается к восстановлению общин Черниговщины.

Кроме этого, в конце апреля 2024 года Украина получила от Латвии высоковольтный трансформатор мощностью 250 МВА, который ранее использовали на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторного масла.

А во время массированных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, весной и летом 2024 года, Украина получила от Латвии и еще 13 государств-партнеров 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,4 тысячи тонн.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

За 3 года полномасштабной войны России против Украины Латвия направила почти 100 миллионов евро на гуманитарную и макрофинансовую помощь Украине.

Одним из приоритетных направлений гуманитарного взаимодействия между Украиной и Латвией стало восстановление Черниговской области, на которое в 2024 году Латвия выделила более 5 миллионов евро.

Благодаря латвийской финансовой поддержке летом и осенью 2024 года на Черниговщине удалось восстановить Талалаевский лицей, который пострадал от вражеских обстрелов, а также областную детскую больницу. Ранее Латвия также присоединилась к восстановлению Киенского дошкольного учебного заведения и Старобелоусского лицея на Черниговщине.

А в июне 2024 года Латвия обеспечила Черниговскую региональную детскую больницу медицинским оборудованием стоимостью 345 тысяч евро, в частности 36 установками для искусственной вентиляции легких.

Дополнительно в июле Латвия выделила еще 100 тысяч евро на реконструкцию украинских медицинских учреждений и обеспечение их необходимым медицинским оборудованием. Часть этих средств была направлена на поддержку киевской детской больницы "Охматдет", которая серьезно пострадала в результате удара России.

Для поддержки украинской системы здравоохранения Латвия также присоединилась к программе медицинской эвакуации Medevac, которая обеспечивает лечение пострадавших от войны украинцев в ведущих клиниках Европы. Так, за 3 года полномасштабного вторжения России Латвия приняла 545 украинских военнослужащих на лечение и реабилитацию в латвийских медицинских учреждениях.

Привлечение России к ответственности

С 2022 года Латвия стала одной из стран, которые играют важную роль для привлечения России к ответственности за противоправные действия против Украины.

В октябре 2022 года Латвия, Литва и Эстония опубликовали совместное заявление, в котором призвали ЕС вместе с другими международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал против руководства России. Первое заседание Коалиции по созданию специального трибунала относительно преступления агрессии против Украины состоялось почти через 6 месяцев – в марте 2023 года.

В рамках этой Коалиции в конце марта 2025 года страны-участницы, среди которых и Латвия, завершили разработку трех проектов документов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, в частности проекта устава специального трибунала. Следующими шагами будут политическая проработка этих документов и их передача Совету Европы для непосредственного запуска трибунала.

Кроме этого, Латвия активно участвовала в деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей, благодаря которой в 2024 году Украина вернула домой почти 600 депортированных Россией детей.

Также Латвия совместно с 6 другими странами вошла в Международную группу по расследованию военных преступлений и преступления геноцида РФ в Украине (JIT), которая начала свою деятельность в марте 2022 года и будет продолжать ее как минимум до 2026 года. А в марте 2025 года Рижский городской суд приговорил гражданина Латвии к 5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на стороне России.

Таким образом, Латвия демонстрирует лидерство в стремлении обеспечить справедливое наказание для российских военных преступников за агрессию против Украины.