Оружие для Украины не доехало: США развернули ракеты Patriot и боеприпасы, – FT
- США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot и другие боеприпасы, которые уже были в пути, но вернули обратно.
- Это решение негативно влияет на военное планирование Украины, поскольку ожидаемая помощь была критически важной для усиления обороны против российских атак.
США приостановили поставки оружия Украине именно тогда, когда часть уже была в пути. Среди остановленного вооружения критически важные ракеты Patriot и боеприпасы для фронта.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Часть военной помощи, которую США должны были передать Украине, остановили буквально в пути и вернули обратно после принятого решения о приостановлении поставок.
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США остановили поставки оружия Украине еще в начале июня
Такое решение в Вашингтоне приняли еще в начале июня, но о нем стало известно только теперь – через несколько дней после массовой российской атаки.
Издание отмечает, что для Украины это особенно болезненный удар, ведь речь идет о перехватчиках для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты для истребителей F-16, на которые рассчитывали для усиления ПВО и ударов по целям врага.
Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку они были обещаны. Это существенно влияет на наше планирование,
– цитирует FT одного из украинских чиновников, причастного к военному планированию.
В Минобороны Украины сообщили, что официального предупреждения о решении не получали, а статус поставок сейчас уточняют. Между тем эксперты предупреждают, что отсутствие ракет Patriot может привести к росту количества попаданий российских ракет в города и, соответственно, новых жертв среди гражданских. А нехватка ракет GMLRS ограничит возможность ВСУ бить по важным целям в глубине фронта.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что любая задержка или промедление с поддержкой только побуждает Россию продолжать войну и террор, а не искать мира.