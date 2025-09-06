Украина и Соединенные Штаты обсуждают соглашение на сумму примерно 100 миллиардов долларов. Согласно ему, Киев сможет покупать американское оружие.

Тогда как США в обмен на это получат права на интеллектуальную собственность на передовые украинские разработки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что известно о закупке американского оружия?

В издании, ссылаясь на американского чиновника, отмечают, что переговоры в Пентагоне по гарантиям безопасности для Украины возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Дискуссия по этому поводу сосредоточена на вопросах сдерживания российской агрессии, обучения украинских военных и оборонно-промышленного сотрудничества.

По словам собеседника NBC News, Кейн через неделю после встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске предложил американскому лидеру четыре варианта гарантий безопасности и рекомендовал "наиболее прогрессивный подход".

Помощь Украине от США: что стоит знать