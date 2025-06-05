США перенаправили ракеты, которые должна была получить Украина, на вооружение своей армии на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Пит Гегсет принял решение перенаправить подрывники к ракетам, которые должны были получить Вооруженные силы Украины. Их получил американский контингент на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Гегсет сообщил Конгрессу об этом решении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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США перенаправили ракеты, которые должна была получить Украина, на вооружение себе

Эти боеприпасы применяются для противодействия дронам и критически важны для украинских военных в борьбе с атаками российских беспилотников.

Решение Гегсета было официально доведено до Конгресса США на прошлой неделе. Речь идет о подрывниках ближнего действия, созданных для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Армия США адаптировала их к использованию на истребителях F-15E.

Это вооружение должно было быть передано Украине в рамках помощи, которую еще раньше одобрили во время президентства Джо Байдена. Однако теперь подрывники будут размещены на Ближнем Востоке – в ответ на рост угрозы со стороны Ирана и потенциальное возобновление боев с йеменскими хуситами.

Кроме того, Гегсет дал понять: в дальнейшем значительную часть оборонной поддержки Киева должны обеспечить европейские партнеры, ведь основной фокус оборонной стратегии США смещается в сторону Тихоокеанского региона, который определен как "приоритетный театр военных действий".