Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отправляют союзникам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ракеты к системам Patriot уже отгружают союзникам. Союзники же взамен должны передать свои запасы Украине.

Трамп подчеркнул, что все оплачивают союзники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Liberty ("Радио Свобода") и Reuters.

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Как Трамп прокомментировал состояние передачи оружия союзникам?

Журналисты спросили у президента США Дональда Трампа на авиабазе Эндрюс о сроках поставки первых ракет Patriot. Он ответил: "Их уже отправляют".

Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату,

– подчеркнул Трамп.

Трамп уточнил, что США не возьмут на себя никаких расходов на военную поддержку Киева. Все будут оплачивать НАТО и ЕС.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Поэтому нам не придется больше инвестировать", – объяснил он.

Трамп отметил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Также президент США подчеркнул, что Америка непосредственно не будет вмешиваться в боевые действия на Украине. Он добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней", имея в виду солдат с обеих сторон.

Напомним, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий не уверен, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил о 17 Patriot для Украины.

"Семнадцать – это огромное количество, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно", – сказал он.

Президент США, в свою очередь, лишь заявил, что несколько стран, которые имеют эти ЗРК, отдадут их Украине. Взамен США произведут для них новые системы. "У нас есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Поэтому мы собираемся договориться о том, куда пойдут эти 17 – или большая часть из них", – сказал он.