Будут тайно передавать то, что нужно, – американский политик о будущей помощи со стороны США
Соединенные Штаты подтвердили, что будут помогать Украине наносить удары вглубь российской территории, чтобы приблизить заключение мирного соглашения. Дональд Трамп назвал это "эскалацией, которая может помочь положить конец войне".
Американский политик и общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус пояснил 24 Каналу, что такие слова могут свидетельствовать об отмене запретов на использование американского оружия. Также это свидетельствует о том, что нет "красных линий" для нанесения ударов по России.
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Чего ожидать от США после саммита?
Можно обратить внимание на то, что Трамп часто говорит о деньгах. Европа обещает предоставлять их в обмен на оружие для Украины. Поэтому на саммите НАТО стало ясно, что оружие все-таки будет поступать. Таким образом, встречу членов Альянса в Анкаре действительно можно назвать исторической, а саммит – переломным моментом в войне.
Скажу больше – наш автопромышленный комплекс давно перешел на производство ракет. Об этом давно говорят. Ведь в вооружении нуждаются арабские страны и, конечно, Европа,
– сказал американский политик.
Мы слышим, что возможна новая война в Персидском заливе, что оружие нужно на Ближнем Востоке, но, несмотря на все это, об Украине никто не забудет. На саммите стало ясно, что существует одна линия фронта – Украина – Ближний Восток. Нельзя сосредоточиться только на одном из флангов.
"Поэтому результаты встреч положительные. Многое не обнародуется, но в тайне будет поступать то, в чем нуждается Украина. Судя по настроению Владимира Зеленского, все продвигается хорошо", – добавил Борис Пинкус.
Подробности саммита НАТО: смотрите видео
Несмотря на это, Украине нужно продолжать подчеркивать, что нам нужны ракеты уже сегодня. Риторика Запада вселяет надежду на то, что они будут. Ведь речь идет о десятках миллиардов долларов, выделенных Европой. Из них 30 миллиардов уже задействованы, поэтому ракеты для Украины можно уже отгружать. Скорее всего, так и будет.
Интересно, что после саммита Дональд Трамп изменил риторику. Он не критиковал НАТО, а говорил о совместной силе, борьбе против врага. Конечно, есть определенные нюансы, но вряд ли они кардинально повлияют на отношение к Украине.
Первым достижением является то, что Трамп подчеркнул свое положительное отношение к Украине. А второе – обещание предоставить лицензию на ракеты для системы Patriot. Стоит отметить, что речь идет не только о передаче технологий, но и об обеспечении безопасности тех районов и предприятий, где будет вестись такое производство,
– подчеркнул Борис Пинкус.
К слову, во время саммита Трамп заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах. Он добавил, что впереди еще много работы, но есть документ, определяющий окончание войны. О нем известно обеим сторонам, впрочем, у него есть свои преимущества и недостатки.