Американский политик и общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус пояснил 24 Каналу, что такие слова могут свидетельствовать об отмене запретов на использование американского оружия. Также это свидетельствует о том, что нет "красных линий" для нанесения ударов по России.

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Чего ожидать от США после саммита?

Можно обратить внимание на то, что Трамп часто говорит о деньгах. Европа обещает предоставлять их в обмен на оружие для Украины. Поэтому на саммите НАТО стало ясно, что оружие все-таки будет поступать. Таким образом, встречу членов Альянса в Анкаре действительно можно назвать исторической, а саммит – переломным моментом в войне.

Скажу больше – наш автопромышленный комплекс давно перешел на производство ракет. Об этом давно говорят. Ведь в вооружении нуждаются арабские страны и, конечно, Европа,

– сказал американский политик.

Мы слышим, что возможна новая война в Персидском заливе, что оружие нужно на Ближнем Востоке, но, несмотря на все это, об Украине никто не забудет. На саммите стало ясно, что существует одна линия фронта – Украина – Ближний Восток. Нельзя сосредоточиться только на одном из флангов.

"Поэтому результаты встреч положительные. Многое не обнародуется, но в тайне будет поступать то, в чем нуждается Украина. Судя по настроению Владимира Зеленского, все продвигается хорошо", – добавил Борис Пинкус.

Подробности саммита НАТО: смотрите видео

Несмотря на это, Украине нужно продолжать подчеркивать, что нам нужны ракеты уже сегодня. Риторика Запада вселяет надежду на то, что они будут. Ведь речь идет о десятках миллиардов долларов, выделенных Европой. Из них 30 миллиардов уже задействованы, поэтому ракеты для Украины можно уже отгружать. Скорее всего, так и будет.

Интересно, что после саммита Дональд Трамп изменил риторику. Он не критиковал НАТО, а говорил о совместной силе, борьбе против врага. Конечно, есть определенные нюансы, но вряд ли они кардинально повлияют на отношение к Украине.

Первым достижением является то, что Трамп подчеркнул свое положительное отношение к Украине. А второе – обещание предоставить лицензию на ракеты для системы Patriot. Стоит отметить, что речь идет не только о передаче технологий, но и об обеспечении безопасности тех районов и предприятий, где будет вестись такое производство,

– подчеркнул Борис Пинкус.

К слову, во время саммита Трамп заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах. Он добавил, что впереди еще много работы, но есть документ, определяющий окончание войны. О нем известно обеим сторонам, впрочем, у него есть свои преимущества и недостатки.