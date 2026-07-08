Ведущий Даниэль Ткие, присутствовавший на пресс-конференции Трампа и Зеленского, рассказал "24 Каналу", что на этот раз между политиками было заметно больше доверия. Главными темами стали поставки ракет для систем Patriot, возможность нанесения ударов по России и дальнейшее давление на Москву.

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Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Даниэль Ткие отметил, что одним из важнейших результатов встречи Зеленского и Трампа для Украины может стать решение о ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Таков был запрос Украины, и, судя по всему, Трамп согласится выдать лицензию на производство этих ракет в Украине,

– сказал ведущий.

Также, по его словам, Дональд Трамп поддерживает возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории России. Американский президент понимает, что это важный инструмент влияния на Кремль.

Однако в отношении Украины Трамп не выглядел так, будто у него уже есть четкий план, как заставить Кремль завершить войну.

Он (президент США – 24 Канал) до сих пор не определился с дальнейшим давлением на Россию. Возможно, не уверен, как заставить Владимира Путина пойти на мир,

– отметил Ткие.

Он добавил, что Трамп положительно отзывался о Владимире Зеленском и называл его сильным лидером в военное время, который справляется со своими обязанностями.

Кроме того, между украинской и американской делегациями проходила закрытая часть переговоров. Журналистов пригласили лишь на первые 10–15 минут встречи, однако даже это вступление затянулось из-за активного общения между участниками.

Мы ожидали нескольких вступительных комментариев для журналистов, а это превратилось в довольно долгий разговор с президентом Зеленским, украинской делегацией, Питом Хэгсетом и Марко Рубио. Дошло до того, что он (Трамп – 24 Канал) спрашивал журналистов, что ему сказать Путину, ведь он сегодня позвонит ему. Кто-то предложил спросить, когда тот закончит войну. Трамп ответил, что это хороший вопрос,

– рассказал ведущий 24 Канала.

Он подытожил, что после встречи можно говорить об улучшении отношений между Трампом и Зеленским. Однако вопрос о том, как именно Вашингтон планирует добиться от России прекращения войны, остается открытым.