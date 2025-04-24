В Украине опасаются, что Трамп снова заморозит военную помощь, – WSJ

Украинские власти обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп может снова приостановит военную помощь Киеву. Причиной этого называют то, что американский лидер может обвинить Украину в срыве мирных переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Почему Трамп может прекратить предоставлять военную помощь

Неназванные украинские чиновники в комментарии изданию выразили беспокойство, что Трамп может возложить на Киев ответственность за срыв переговоров по завершению войны с Россией.

По их мнению, Трамп может воспользоваться этим как основанием для прекращения дальнейшей военной помощи Украине.

Они также напомнили американским коллегам, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, тогда как Москва такого согласия не дала.

Напомним, что США уже приостанавливали предоставление военной помощи Украине после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Тогда американский лидер требовал, что Киев продемонстрировал готовностью к миру. США также перестали делиться с Украиной разведданными.