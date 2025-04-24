В Украине опасаются, что Трамп снова заморозит военную помощь, – WSJ
- Украинские власти опасаются, что президент США Дональд Трамп может приостановить военную помощь Киеву, обвинив Украину в срыве мирных переговоров.
- Украинские чиновники напомнили, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, в то время как Москва такого согласия не дала.
Украинские власти обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп может снова приостановит военную помощь Киеву. Причиной этого называют то, что американский лидер может обвинить Украину в срыве мирных переговоров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Почему Трамп может прекратить предоставлять военную помощь
Неназванные украинские чиновники в комментарии изданию выразили беспокойство, что Трамп может возложить на Киев ответственность за срыв переговоров по завершению войны с Россией.
По их мнению, Трамп может воспользоваться этим как основанием для прекращения дальнейшей военной помощи Украине.
Они также напомнили американским коллегам, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, тогда как Москва такого согласия не дала.
Напомним, что США уже приостанавливали предоставление военной помощи Украине после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Тогда американский лидер требовал, что Киев продемонстрировал готовностью к миру. США также перестали делиться с Украиной разведданными.