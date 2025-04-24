Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чому Трамп може припинити надавати військову допомогу

Неназвані українські чиновники в коментарі виданню висловили занепокоєння, що Трамп може покласти на Київ відповідальність за зрив переговорів щодо завершення війни з Росією.

На їх думку, Трамп може скористатися цим як підставою для припинення подальшої військової допомоги Україні.

Вони також нагадали американським колегам, що Київ погодився на 30-денне перемир’я, тоді як Москва такої згоди не дала.

Нагадаємо, що США вже призупиняли надання військової допомоги Україні після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Тоді американський лідер вимагав, що Київ продемонстрував готовністю до миру. США також перестали ділитися з Україною розвідданими.