В случае прихода Андрея Бабиша к власти Чехия больше не будет выделять средства из госбюджета на закупку оружия для Украины. Он предлагает финансировать помощь Киеву исключительно через ЕС.

Прекратит ли Чехия финансирование помощи?

Андрей Бабиш, лидер партии ANO и кандидат на должность премьер-министра Чехии, выступил против прямого финансирования вооружения для Украины из госбюджета страны.

Он заявил, что Прага и так помогает Киеву через взносы в бюджет Европейского Союза. По его словам, ежегодно это более 2 миллиардов евро. По мнению Бабиша, этого достаточно для поддержки Украины.

Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета – 24 Канал) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС,

– объявил Бабиш.

Поэтому Бабиш отметил, что если его партия сформирует правительство, то бюджетные средства на закупку оружия для Украины "больше не будут выделять".

"Если мы будем в правительстве, мы скажем: чешские оружейные компании, вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", – добавил экс-премьер.

Что говорил Бабиш об Украине?