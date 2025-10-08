У разі приходу Андрія Бабіша до влади Чехія більше не виділятиме кошти з держбюджету на закупівлю зброї для України. Він пропонує фінансувати допомогу Києву виключно через ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ČTK.

Чи припинить Чехія фінансування допомоги?

Андрей Бабіш, лідер партії ANO та кандидат на посаду прем'єр-міністра Чехії, виступив проти прямого фінансування озброєння для України з держбюджету країни.

Він заявив, що Прага і так допомагає Києву через внески до бюджету Європейського Союзу. За його словами, щорічно це понад 2 мільйони доларів. На думку Бабіша, цього достатньо для підтримки України.

Ми не дамо Україні на зброю (з бюджету – 24 Канал) жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС,

– оголосив Бабіш.

Тож Бабіш наголосив, що якщо його партія сформує уряд, то бюджетні кошти на закупівлю зброї для України "більше не виділятимуть".

"Якщо ми будемо в уряді, ми скажемо: чеські збройові компанії, ви хочете експортувати зброю до України? У нас немає проблем", – додав експрем'єр.

Що казав Бабіш про Україну?