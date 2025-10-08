"Жодної крони Україні": потенційний прем'єр Чехії хоче припинити фінансування зброї з бюджету
- Андрей Бабіш, кандидат на посаду прем'єр-міністра Чехії, виступив проти фінансування зброї для України з держбюджету.
- Він пропонує, щоб допомога Україні фінансувалася виключно через ЄС.
У разі приходу Андрія Бабіша до влади Чехія більше не виділятиме кошти з держбюджету на закупівлю зброї для України. Він пропонує фінансувати допомогу Києву виключно через ЄС.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ČTK.
Чи припинить Чехія фінансування допомоги?
Андрей Бабіш, лідер партії ANO та кандидат на посаду прем'єр-міністра Чехії, виступив проти прямого фінансування озброєння для України з держбюджету країни.
Він заявив, що Прага і так допомагає Києву через внески до бюджету Європейського Союзу. За його словами, щорічно це понад 2 мільйони доларів. На думку Бабіша, цього достатньо для підтримки України.
Ми не дамо Україні на зброю (з бюджету – 24 Канал) жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС,
– оголосив Бабіш.
Тож Бабіш наголосив, що якщо його партія сформує уряд, то бюджетні кошти на закупівлю зброї для України "більше не виділятимуть".
"Якщо ми будемо в уряді, ми скажемо: чеські збройові компанії, ви хочете експортувати зброю до України? У нас немає проблем", – додав експрем'єр.
Що казав Бабіш про Україну?
Лідер партії ANO Андрей Бабіш заявив, що Україна не готова до членства в ЄС. Він також закликав до більшої відкритості у програмах постачання зброї.
У разі перемоги на виборах політика Бабіша може наблизитися до риторики Будапешта чи Братислави – з меншою підтримкою України.
Політолог і міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу зазначив, що Чехія не перешкоджатиме переговорам України про вступ до ЄС. Він підкреслив, що попри окремі скептичні заяви політиків, чеське суспільство залишається проукраїнським і добре усвідомлює загрозу з боку Росії.