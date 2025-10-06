Кандидат політичних наук, міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, що Чехія не блокуватиме переговорний процес України з ЄС. Він наголосив, що попри окремі скептичні заяви, чеське суспільство залишається проукраїнським і розуміє загрозу з боку Росії.

Що стоїть за заявою з Праги?

Заяву про нібито "неготовність України до вступу в ЄС" зробив колишній прем'єр Чехії Андрей Бабіш, відомий своїми популістськими та проросійськими поглядами. Політик наголосив, що під час війни говорити про членство Києва в Євросоюзі зарано.

Прага навряд чи блокуватиме наш курс до ЄС. Україна може бути спокійна, що Чехія не повторить сценарій Угорщини,

– сказав Станіслав Желіховський.

Желіховський зауважив, що Бабіш нині перебуває в опозиції, а чинний уряд Чехії зберігає стабільну підтримку України. У Празі не обговорюють можливість зупинки переговорних кластерів, як це робить Будапешт. Політичні реалії та суспільні настрої в Чехії залишаються проєвропейськими, що мінімізує ризики блокування українського курсу до ЄС.

Як змінилася риторика Чехії щодо України?

Станіслав Желіховський зауважив, що скептичні заяви частини чеських політиків не означають відмову від підтримки України. Нинішня ситуація відрізняється від часу, коли Андрій Бабіш очолював уряд, адже тоді Росія ще не здійснила повномасштабного вторгнення.

Він нагадав, що нині Росія демонстративно порушує повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі, держав Балтії та Скандинавії. Такі дії, за його словами, свідчать, що агресія Москви не обмежується лише територією України.

Желіховський підкреслив, що Чехія безпосередньо відчула загрозу з боку Росії після диверсій на своїй території. Цей досвід змінив ставлення суспільства, яке переважно підтримує проєвропейський курс і допомогу Україні. Попри окремі заяви, зміни в офіційній політиці Праги щодо Києва не прогнозуються.

