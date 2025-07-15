Германия не будет раскрывать детали по американскому оружию для Украины, –глава Минобороны

Германия пока не будет вдаваться в детали относительно американского оружия, которое будут поставлять Украине. Поскольку публично говорить об этом сейчас не является правильным подходом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы немецкого Минобороны Борис Писториус в интервью Tagesthemen.

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Что сказал Писториус об американской помощи для Киева?

Министр обороны Германии рассказал, что в Вашингтоне имел дискуссию с коллегой из США Питом Хегсетом, во время которой они обсудили весь спектр возможных поставок из США. В то же время он не уточнил, о каком вооружении идет речь, кроме систем ПВО Patriot.

"Мы договорились держать это в тайне, пока не станет понятно, какими будут результаты в ближайшие недели. Говорить об этом публично сейчас было бы неправильным подходом. Мы хотим стать более непредсказуемыми в том, что мы делаем,

– сказал глава Минобороны Германии.

Согласно его словам, не стоит спешить называть последние заявления президента США Дональда Трампа "фундаментальным поворотом" в отношении войны.

По его словам, последние заявления Трампа подтверждают, что европейцам придется открыть "шире и быстрее свои кошельки" для покупки оружия для Украины. Он отметил, что США больше не планируют оплачивать эти расходы, и ответственность за это ляжет на европейских союзников.

По словам министра, хотя окончательные параметры закупок еще не определены, рабочие группы должны в кратчайшие сроки согласовать все детали.