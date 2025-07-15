Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави німецького Міноборони Борис Пісторіус в інтервʼю Tagesthemen.

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Що сказав Пісторіус про американську допомогу для Києва?

Міністр оборони Німеччини розповів, що у Вашингтоні мав дискусію з колегою із США Пітом Гегсетом, під час якої вони обговорили весь спектр можливих постачань зі США. Водночас він не уточнив, про яке озброєння йдеться, окрім систем ППО Patriot.

"Ми домовилися тримати це в таємниці, доки не стане зрозуміло, якими будуть результати найближчими тижнями. Говорити про це публічно зараз було б неправильним підходом. Ми хочемо стати більш непередбачуваними в тому, що ми робимо,

– сказав глава Міноборони Німеччини.

Відповідно до його слів, не варто поспішати називати останні заяви президента США Дональда Трампа "фундаментальним поворотом" щодо війни.

За його словами, останні заяви Трампа підтверджують, що європейцям доведеться відкрити "ширше та швидко свої гаманці" для купівлі зброї для України. Він зазначив, що США більше не планують оплачувати ці витрати, і відповідальність за це ляже на європейських союзників.

За словами міністра, хоча остаточні параметри закупівель ще не визначені, робочі групи мають у найкоротші терміни погодити всі деталі.