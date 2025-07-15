Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы немецкого Минобороны Борис Писториус в интервью Tagesthemen.

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Что сказал Писториус об американской помощи для Киева?

Министр обороны Германии рассказал, что в Вашингтоне имел дискуссию с коллегой из США Питом Хегсетом, во время которой они обсудили весь спектр возможных поставок из США. В то же время он не уточнил, о каком вооружении идет речь, кроме систем ПВО Patriot.

"Мы договорились держать это в тайне, пока не станет понятно, какими будут результаты в ближайшие недели. Говорить об этом публично сейчас было бы неправильным подходом. Мы хотим стать более непредсказуемыми в том, что мы делаем,

– сказал глава Минобороны Германии.

Согласно его словам, не стоит спешить называть последние заявления президента США Дональда Трампа "фундаментальным поворотом" в отношении войны.

По его словам, последние заявления Трампа подтверждают, что европейцам придется открыть "шире и быстрее свои кошельки" для покупки оружия для Украины. Он отметил, что США больше не планируют оплачивать эти расходы, и ответственность за это ляжет на европейских союзников.

По словам министра, хотя окончательные параметры закупок еще не определены, рабочие группы должны в кратчайшие сроки согласовать все детали.