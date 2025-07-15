Рішення про їхнє відправлення ухвалять упродовж "днів або тижнів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву після розмови з американським колегою Пітом Гегсетом, яку цитує Reuters.

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Що сказав Пісторіус про допомогу Україні?

Німеччина сама запропонувала придбати американські системи Patriot, щоб передати їх Україні. За словами Пісторіуса, переговори про це ще триватимуть для узгодження деталей, зокрема щодо того, скільки пускових установок і ракет передадуть Києву.

Пісторіус також зазначив, що першу систему Patriot можуть відправити в Україну впродовж декількох місяців.

Нагадаємо, що раніше він заявив, що Німеччина не передаватиме українцям ракети Taurus і системи Patriot. Таке рішення Пісторіус пояснив тим, що в країни залишилось небагато озброєння.

Він зазначив, що Берлін вже передав Україні три з дванадцяти наявних систем Patriot. Наразі у Німеччини залишилося лише шість, оскільки ще дві установки надали Польщі, а одна постійно недоступна через техобслуговування або навчання. На думку Пісторіуса, це дуже мало, особливо з огляду на цілі НАТО.