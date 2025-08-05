НАТО начало координировать регулярные поставки крупных пакетов военной помощи для Украины. В августе 2025 года ожидается как минимум две поставки вооружения и техники.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Уитакер пообещал скорое прибытие в Украину оружия от Нидерландов и целую серию новых объявлений

Когда Украине ожидать новые поставки помощи?

Решение НАТО о координации объявили после заявления Нидерландов о финансировании нового пакета помощи Украине на 500 миллионов евро. В него входит оборудование для противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оснащение. Большинство техники закуплено в США.

Пакеты помощи будут готовиться оперативно и предоставляться на регулярной основе,

– заявили в Альянсе.

По данным СМИ, поставки военной помощи согласовывается с учетом актуальных потребностей Украины на фронте. Сначала союзники по НАТО получают перечень необходимого вооружения, после чего ищут его или покупают, в частности в США.

Наибольший акцент сейчас на средствах ПВО. Издание приводит статистику ООН, и по ее данным, из-за постоянных обстрелов россиянами украинских городов погибли более 12 тысяч гражданских.

Напомним, Нидерланды закупили американское вооружение для Украины. Его поставки ожидаются уже в ближайшие недели. К этой инициативе впоследствии могут присоединиться и другие государства.