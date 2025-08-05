Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление постпреда США при НАТО Мэтью Уитакера для Reuters.

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Что известно о приобретении оружия для Украины другими странами?

Витакер сообщил, что Нидерланды первыми приобрели оружие для Украины у США. Ожидается, что в течение следующих недель еще много стран объявят о своем участии в этой инициативе.

Мы движемся так быстро, как только можем. Я думаю, что мы увидим очень быстрое движение, безусловно, в ближайшие недели, но некоторые (виды вооружений – 24 Канал) даже раньше. Нидерланды – лишь первые из многих. В ближайшие недели вы увидите ряд объявлений,

– сказал он.

В целом Нидерланды выделили на закупку для Украины оружия, боеприпасов и другого критически важного оборудования из американских запасов 500 миллионов евро.

Средства, в частности, направят на приобретение ракет к системам Patriot.