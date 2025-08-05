Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву постпреда США при НАТО Метью Вітакера для Reuters.

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Що відомо про придбання зброї для України іншими країнами?

Вітакер повідомив, що Нідерланди першими придбали зброю для України у США. Очікується, що протягом наступних тижнів ще багато країн оголосять про свою участь у цій ініціативі.

Ми рухаємося так швидко, як тільки можемо. Я думаю, що ми побачимо дуже швидкий рух, безумовно, в найближчі тижні, але деякі (види озброєнь – 24 Канал) навіть раніше. Нідерланди – лише перші з багатьох. У найближчі тижні ви побачите низку оголошень,

– сказав він.

Загалом Нідерланди виділили на закупівлю для України зброї, боєприпасів та іншого критично важливого обладнання з американських запасів 500 мільйонів євро.

Кошти, зокрема, спрямують на придбання ракет до систем Patriot.