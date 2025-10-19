Дональд Трамп сделал очередное неожиданное заявление относительно Украины. Президент США подчеркнул, что "не может отдать все американское оружие" нашему государству.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа на интервью Fox News.

Что сказал Трамп относительно оружия для Украины?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов рисковать безопасностью Соединенных Штатов ради военной поддержки Украины.

Я был очень добрым к Зеленскому и Украине, но мы не можем отдать все наше оружие. Если нам не хватит – я не хочу этого делать. Я не могу подвергать опасности США,

– сказал американский лидер.

Кстати, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил в эфире 24 Канала, что сейчас существуют два возможных сценария дальнейших событий относительно передачи Украине американских ракет Tomahawk. По словам эксперта, или Украина может получить ракеты Tomahawk, или Трамп может изменить свою позицию из-за экономических интересов с Россией.

Какова позиция Трампа относительно Tomahawk на данный момент?