Поставки вырастут в десять раз: Великобритания в этом году планирует передать Украине значительно больше дронов
- Великобритания инвестирует 350 миллионов фунтов для увеличения поставок беспилотников Украине с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.
- Великобритания планирует поставить также 140 тысяч артиллерийских снарядов и инвестировать в подготовку украинских военных.
В этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (более 470 миллионов долларов США), чтобы масштабно расширить поставки беспилотников Украине. Количество поставок с более 10 тысяч в 2024 году должно вырасти до 100 тысяч в 2025 году.
В прошлом году Великобритания поставила в Украину более 10 тысяч беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.
Смотрите также "Толока", "Маричка" или что-то другое: чем именно Украина могла в третий раз взорвать Крымский мост
Великобритания поставит Украине в десять раз больше дронов
Как сообщает Министерство обороны Великобритании, дроны стали критически важным оружием для Вооруженных сил Украины, поэтому Лондон решил удвоить инвестиции в эту сферу, активизировав сотрудничество с национальными оборонными предприятиями, включая малый и средний бизнес.
В текущем финансовом году уже поставлены десятки тысяч беспилотников и Великобритания нацелена на новую амбициозную цель – 100 тысяч дронов для Украины.
Инвестиции в дроны являются частью масштабного пакета военной помощи Украине, что в этом году достигнет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме беспилотников, Великобритания уже завершила поставки 140 тысяч артиллерийских снарядов в ВСУ с начала 2025 года.
Также на заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Джон Гили заявит о новой помощи – 247 миллионов фунтов будет направлено на подготовку украинских военных в рамках программы Interflex. Еще 40 миллионов – в специальный фонд НАТО NSATU для дальнейшей поддержки Украины.