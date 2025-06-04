Поставки вырастут в десять раз: Великобритания в этом году планирует передать Украине значительно больше дронов

В этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (более 470 миллионов долларов США), чтобы масштабно расширить поставки беспилотников Украине. Количество поставок с более 10 тысяч в 2024 году должно вырасти до 100 тысяч в 2025 году.

В прошлом году Великобритания поставила в Украину более 10 тысяч беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

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Великобритания поставит Украине в десять раз больше дронов

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, дроны стали критически важным оружием для Вооруженных сил Украины, поэтому Лондон решил удвоить инвестиции в эту сферу, активизировав сотрудничество с национальными оборонными предприятиями, включая малый и средний бизнес.

В текущем финансовом году уже поставлены десятки тысяч беспилотников и Великобритания нацелена на новую амбициозную цель – 100 тысяч дронов для Украины.

Инвестиции в дроны являются частью масштабного пакета военной помощи Украине, что в этом году достигнет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме беспилотников, Великобритания уже завершила поставки 140 тысяч артиллерийских снарядов в ВСУ с начала 2025 года.

Также на заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Джон Гили заявит о новой помощи – 247 миллионов фунтов будет направлено на подготовку украинских военных в рамках программы Interflex. Еще 40 миллионов – в специальный фонд НАТО NSATU для дальнейшей поддержки Украины.