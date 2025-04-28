Военное вторжение Индии неизбежно, – министр обороны Пакистана

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии неизбежно после смертельного нападения боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.

Соответствующее заявление руководитель пакистанского оборонного ведомства сделал в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что заявили в Пакистане

По словам пакистанского министра обороны, вторжение Индии на территорию Пакистана неизбежно после открытия огня по туристам в Кашмире, из-за чего погибли 26 туристов. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов.

Мы укрепили наши силы, потому что сейчас это неизбежно. Следовательно, в этой ситуации должны быть приняты некоторые стратегические решения, поэтому эти решения были приняты,

– заявил Асиф.

Он уточнил, что пакистанские военные уведомили правительство о возможности нападения со стороны Нью-Дели. Поэтому Исламабад находится в состоянии повышенной готовности, а ядерное оружие будет применять только в случае "прямой угрозы нашему существованию".

Напомним, 22 апреля 2025 года в Пахалгаме (или Кашмир) произошел теракт, в результате которого погибли 26 индийских туристов. Ответственность взяла на себя группировка The Resistance Front, связанная с пакистанской Lashkar-e-Taiba.