Солдаты КНДР пересекли линию разграничения с Южной Кореей, – Reuters

Военные Южной Кореи заявили, что открыли предупредительный огонь, когда увидели, что северокорейские солдаты пересекли границу линии разграничения. После этого военнослужащие КНДР вернулись обратно.

Сообщается, что 8 апреля, около 17:00 по местному времени северокорейские солдаты пересекли военную демаркационную линию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что произошло на границе КНДР и Южной Кореи

Ранее южнокорейские солдаты сообщали, что около 1 500 северокорейских военных работали над установкой колючей проволоки в демилитаризованной зоне, пока КНДР проводила военные учения. Такая активность была зафиксирована в понедельник, 7 апреля. На следующий день солдаты Северной Кореи пересекли демаркационную линию.

Примерно 10 северокорейских солдат пересекли военную демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны. В ответ наше войско осуществило громкоговорящее предупреждение и сделало предупредительные выстрелы,

– сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

В сообщении добавили, что их войска "внимательно следят за действиями северокорейских военных и принимают необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами".

Напомним, что Южная Корея и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны, потому что Корейская война 1950 – 1953 годов завершилась лишь подписанием перемирия, а не мирного договора.