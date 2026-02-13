"Мы обречены": НАТО может терять 2 батальона в день в условиях современной войны, – WSJ

Масштабные военные учения НАТО "Еж-2025" с участием более 16 тысяч военных из 12 стран-членов, которые состоялись в мае, показали слабые места блока в случае начала войны нового поколения с массированным применением беспилотников.

Это свидетельствует, что опыт Украины пока в полной мере не интегрирован в подготовку западных армий. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Смотрите также Нужно "НАТО 3․0": в Пентагоне ответили, выйдут ли США из Альянса

Как проходили учения?

Руководитель программы беспилотных систем Сил обороны Эстонии Арбо Пробал заявил, что во время учений моделировали перегруженную среду для максимального стресса для подразделений и проверки способности адаптироваться.

Но, как отмечает издание, в одном из сценариев многотысячная боевая группа, в которой были британская бригада и эстонская дивизия, во время наступления фактически проигнорировала условия полной прозрачности современного поля боя.

Один из участников учений, который выполнял роль противника, рассказал, что боевая группа НАТО действовала без надлежащей маскировки, открыто размещала палатки и бронетехнику, вследствие чего все эти позиции были условно уничтожены.

Какую роль сыграли украинцы?

Во время учений украинские военные применили систему управления полем боя "Дельта", разработанную при участии "Аэроразведки". Соответствующая платформа в реальном времени собирает и анализирует разведданные и помогает координировать удары.

Благодаря этому цели можно выявлять и поражать за считанные минуты, например, согласно обнародованной информации, украинская команда из около 10 человек за полдня условно уничтожила 17 единиц бронетехники и нанесла еще 30 ударов.

По словам участников учений, на участке менее 10 квадратных километров работали более 30 дронов, что составляет лишь часть плотности их применения на фронте в Украине, из-за чего возможности спрятаться не было.

Авто и механизированные подразделения находили легко, после чего быстро уничтожали их дронами. По оценкам участников, "враг" смог условно уничтожить 2 батальона за день, после чего подразделения фактически теряли боеспособность.

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стэн Райманн назвал результаты учений шокирующими, отметив, что они показали полную прозрачность современного поля боя и уязвимость техники и подразделений.

Как оценивают результаты учений?

Генерал в отставке Дэвид Петреус отметил, что выявление проблем еще не означает их решения, ведь уроки усваиваются только при условии изменений в доктрине, подготовке войск, требованиях к вооружению и кадровой политике.

Отмечается, что Эстония обновляет доктрину и подготовку с учетом войны дронов и увеличивает оборонные расходы, но в "Аэроразведке" отмечают, что часть стран НАТО до сих пор использует устаревшие подходы к обучению войск.

Мы обречены,

– сказал один из командиров, наблюдая за результатами симуляции.

Реагируя на такую реакцию, подполковник Пробал сказал, что главной задачей было побудить военных к критическому мышлению и отсутствию самодовольства, и если этого удалось достичь, то "миссия выполнена".

Готова ли Европа к возможной войне?