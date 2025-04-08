На день рождения Трампа в Вашингтоне хотят провести масштабный военный парад, – The Hill

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона на 79-й день рождения своего лидера, которое состоится летом.

Известно, что Дональд Трамп родился 14 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill и Washington City Paper.

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Каким будет парад в США

Высокопоставленный чиновник администрации в интервью изданию NewsNation сообщил, что 14 июня в США будут отмечать 250-летие армии, именно в этот день родился и Дональд Трамп. СМИ пишут, что парад протянется почти на 6,5 километров от Пентагона до Белого дома.

В комментарии изданию The Hill представитель армии сказал, что "есть планы организовать парад с участием армии", но уточнил, что на данный момент это еще не подтверждено. Он также отметил, что празднование 250-летия армии будет значительно масштабнее, чем в предыдущие годы.

Отмечается, что планы относительно мероприятия начали разрабатывать еще в 2024 году, и с того момента его масштабы намного увеличились. По словам чиновника, кроме вышеупомянутого, к организации праздника активно привлечены местные власти Вашингтона.

Армия очень рада отпраздновать свое 250-летие со всей страной. Наше намерение состоит в том, чтобы американцы гордились своим войском, а также гордились своей нацией. Пока что слишком рано говорить, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом, а также с несколькими государственными учреждениями, чтобы сделать празднование событием национального уровня,

– заявил пресс-секретарь армии полковник Дэйв Батлер.

К слову, в феврале конгрессвумен Нью-Йорка Клаудия Тенни представила новый законопроект, предложив сделать день рождения Дональда Трампа официальным государственным праздником в США, чтобы закрепить "вклад Трампа в американское величие".