Відомо, що Дональд Трамп народився 14 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill та Washington City Paper.

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Яки буде парад у США

Високопосадовець адміністрації в інтерв'ю виданню NewsNation повідомив, що 14 червня у США відзначатимуть 250-річчя армії, саме цього дня народився і Дональд Трамп. ЗМІ пишуть, що парад простягнеться майже на 6,5 кілометрів від Пентагону до Білого дому.

У коментарі виданню The Hill представник армії сказав, що "є плани організувати парад за участю армії", але уточнив, що на цю мить це ще не підтверджено. Він також зазначив, що святкування 250-річчя армії буде значно масштабнішим, ніж у попередні роки.

Зазначається, що плани стосовно заходу почали розробляти ще у 2024 році, і з того моменту його масштаби набагато збільшилися. За словами чиновника, крім вищезгаданого, до організації свята активно залучена місцева влада Вашингтона.

Армія дуже рада відсвяткувати своє 250-річчя з усією країною. Наш намір полягає в тому, щоб американці пишалися своїм військом, а також пишалися своєю нацією. Поки що занадто рано говорити, чи буде у нас парад, але ми працюємо з Білим домом, а також з кількома державними установами, щоб зробити святкування подією національного рівня,

– заявив прессекретар армії полковник Дейв Батлер.

До слова, у лютому конгресвумен Нью-Йорка Клаудія Тенні представила новий законопроєкт, запропонувавши зробити день народження Дональда Трампа офіційним державним святом у США, аби закріпити "внесок Трампа в американську велич".