Договоренности сорваны: Иран совершил атаку на базы США, Вашингтон нанес ответный удар

Иран официально заявил, что больше не считает действующим меморандум о взаимопонимании с США. После этого он совершил атаку на американские объекты в Кувейте и Бахрейне, а Вашингтон ответил ударами.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади.

Новая эскалация конфликта: что известно?

Тегеран официально объявил о полном прекращении действия предыдущих дипломатических договоренностей с Вашингтоном.

Америка не только нарушила меморандум о взаимопонимании, но и аннулировала его,

– подчеркнул Казем Гарибабади.

Почти одновременно с политическими заявлениями началась практическая военная фаза эскалации. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили об успешном проведении боевой операции, направленной против военной инфраструктуры США в регионе Персидского залива.

Под удар иранских сил попали американские склады и ангары с оружием на территории Бахрейна. Кроме того, военные КВИР провели атаку на взлетно-посадочные полосы в Кувейте, которые американская армия использовала для обслуживания и запуска своих разведывательных и ударных беспилотников.

Каким был ответ США?

Реакция Пентагона на прямую атаку была мгновенной. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) начало масштабную операцию, нанеся серию воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана.

Главной целью этой кампании американское командование называет максимальное снижение боевого потенциала Тегерана, который угрожает безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Вскоре после начала американских ответных ударов взрывы прогремели непосредственно на иранской территории. Жители города Ахваз сообщили о серии мощных детонаций.

На фоне событий на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп резко пересмотрел свои предыдущие экономические заявления и фактически отказался от планов по введению 20-процентных таможенных пошлин.