Заяву заступника глави МЗС Ірану Казема Гарібабаді передає видання Al Jazeera.

Нове загострення конфлікту: що відомо?

Тегеран офіційно оголосив про повне припинення дії попередніх дипломатичних домовленостей із Вашингтоном.

Америка не лише порушила меморандум про взаєморозуміння, а й ліквідувала його,

– наголосив Казем Гарібабаді.

Майже одночасно з політичними заявами розпочалася практична військова фаза ескалації. Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили про успішне проведення бойової операції, спрямованої проти військової інфраструктури США в регіоні Перської затоки.

Під удар іранських сил потрапили американські склади та ангари зі зброєю на території Бахрейну. Окрім цього, військові КВІР атакували злітно-посадкові смуги в Кувейті, які американська армія використовувала для обслуговування та запуску своїх розвідувальних і ударних безпілотників.

Якою була відповідь США?

Реакція Пентагону на пряму атаку була миттєвою. Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) розпочало масштабну операцію, завдавши серії повітряних ударів по військових об'єктах на території Ірану.

Головною метою цієї кампанії американське командування називає максимальне зниження бойового потенціалу Тегерана, який загрожує безпеці судноплавства в Ормузькій протоці.

Невдовзі після початку американських ударів у відповідь вибухи пролунали безпосередньо на іранській землі. Мешканці міста Ахваз повідомили про серію потужних детонацій.

На тлі подій на Близькому Сході президент США Дональд Трамп різко переглянув свої попередні економічні заяви та фактично відмовився від планів щодо введення 20-відсоткових митних тарифів.