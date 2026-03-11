В Иране и Израиле отреагировали на слова Трампа, что "война скоро закончится"
- Заместитель КСИР Ирана Али Фадави заявил, что слова Трампа о "скором окончании" войны является результатом давления на США и предупредил о возможных "новых сюрпризах для американцев".
- Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что операция Израиля в Иране будет продолжаться без временных ограничений, пока не будут достигнуты все цели, а ответственность за будущее Ирана возложена на его граждан.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что война с Ираном может закончиться "вскоре". В Тегеране и Тель-Авиве свои мнения относительно возможных сроков прекращения конфликта.
Об этом пишет CNN.
Интересно США все же виноваты в ударе по школе для девочек в Иране, – NYT
Как отреагировали в Иране на слова Трампа о сроках войны на Ближнем Востоке?
Отреагировал на слова Дональда Трампа о "скором окончании" войны в Иране заместитель КСИР Али Фадави. Свое заявление он сделал в духе пропаганды режима аятолл.
Со вчерашнего дня Трамп лично просит объявить прекращение огня. Если бы враг побеждал в войне, он не призывал бы весь мир посредничать для объявления перемирия,
– заявил Фадави иранским СМИ.
По мнению иранского военного, президент США сделал это заявление "из-за давления, которое отсюда на него оказывается". Он также пригрозил, что "американцам следует ожидать новых сюрпризов в ближайшие дни".
Что говорят в Израиле о "скором окончании войны"?
Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил во время встречи в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве 11 марта, что операция Израиля в Иране "будет продолжаться без ограничений во времени".
"Эта операция будет продолжаться без ограничений во времени, пока мы не достигнем всех целей и не получим решительной победы в кампании", – сказал Кац.
Он также возложил ответственность за будущее Ирана на его граждан.
Мы также должны продолжать это делать (операцию в Иране – 24 Канал), чтобы дать иранскому народу возможность подняться и действовать, и избавиться от этого режима. В конце концов, это зависит от них,
– заявил глава израильского Минобороны.
Яир Голан, глава израильской Демократической партии, раскритиковал заявление Каца на своей странице в соцсети Х.
"Войне не нужны временные ограничения, ей нужна стратегия выхода и министр обороны, который не является клоуном. Но в течение двух с половиной лет это правительство преуспело только в одном – открытии фронтов – и застревании на этом", – написал Голан.
Что Трамп говорил о "скором окончании" войны в Иране?
Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре". По словам американского лидера, в стране "практически не по чему целиться".
Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран сам будет решать, когда закончится война. В Иране также пригрозили, что остановят поставки нефти через Ормузский пролив.
Интересно, что политолог Вадим Денисенко отметил в эфире 24 Канала, что война на Ближнем Востоке может завершиться или выходом США из войны, или началом наземной операции после бомбардировок. Однако что именно произойдет – пока неизвестно.