Все идет не по плану: политолог назвал просчеты Трампа на Ближнем Востоке
- Политолог Игорь Чаленко отметил, что план Трампа на Ближнем Востоке не сработал из-за поляризации общества и влияние российской и китайской пропаганды.
- Проблема Трампа в том, что он не имел долгосрочного плана, а только тактические шаги.
Дональд Трамп буквально живет процессом, который продолжается на Ближнем Востоке. Но чем дольше идет война, тем больше проблем появляется в американского лидера.
Сегодня он снова пытается переложить ответственность на предшественника. Но, как заметил 24 Каналу политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, на втором году президентства в такие оправдания мало кто верит.
Почему план на Трампа на Ближнем Востоке не сработал?
Поляризация американского общества никуда не исчезла. Влияние российской, китайской пропаганды также. Так же нет окончательного решения по встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Китай сохраняет "контрольный пакет" и может влиять на часть американского общества через соцсеть TikTok.
С точки зрения экономики, единственные, кто сегодня выигрывают, это представители крупного нефтедобывающего бизнеса и газовики. В одном из своих заявлений Трамп даже говорил, что США выигрывают от войны с Ираном, потому что происходит увеличение добычи нефти. На этом можно заработать.
Кто-то приближенный к Трампу, действительно на этом заработает, но в целом американская экономика серьезно "просядет" из-за ускорения инфляционных процессов. Интересно, что Трамп хотел ослаблять доллар, но получился обратный эффект. Он усилил валюту, что не совпадает с ранее заявленными целями,
– подчеркнул политолог.
Это показывает, что никакие заявления лидера США не имеют смысла. Мы видим попытки тактически искать следующие ходы, но четкого плана на перспективу никто не построил. Это грозит миру серьезной эскалацией с "ядерным привкусом".
Что говорят в США о ходе войны с Ираном?
Дональд Трамп заявил, что провел "успешные переговоры с Ираном". Из-за этого он приказал прекратить удары по стране на 5 дней. Во время этой паузы диалог между Ираном и США должен продолжиться.
Кроме этого Трамп снова дал Ирану больше времени на разблокирование Ормузского пролива. Он объяснил изменение своего решения "продуктивными переговорами". Интересно, что окончательного срока лидер США так и не назвал.
Впрочем официальный Тегеран опроверг заявления Трампа. Власти страны сообщили, что никаких переговоров с США не было, а Трамп просто "отступает". Иран настроен продолжать оборону и не даст Соединенным Штатам "выиграть время".