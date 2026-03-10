Есть много признаков, что операция против Ирана будет затяжной, – экс-член парламента НАТО

Соединенные Штаты просчитались, когда думали, что, начав военную операцию в Иране, она будет быстрой, как когда-то Путин, лелея надежду во "взятии Киева за три дня". Существует выражение, что в блицкриге самые сложные – это первые 20 лет.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил экс-член парламента НАТО Петр Кульпа, добавив, что Дональд Трамп, начав 28 февраля совместно с Израилем операцию против Ирана, сейчас попал в капкан.

Смотрите также В Иране сделали громкое заявление о том, сколько готовы воевать с США

Война в Иране: чем обеспокоены Европа и страны Персидского залива?

Сейчас сложно представить, как американский президент собирается выйти из условной ловушки, в которой оказался. Дональд Трамп, по словам Кульпы, ныне под чрезвычайно большим давлением. Его призывают прекратить военную операцию союзники, в частности страны Ближнего Востока, Европа, а также другая сторона – Китай.

Есть много признаков, что операция против Ирана будет затяжной. При чем ставки стали невероятно высокие. США показывают, что неспособны оборонять союзников, а те видят, что Израиль защищен. У Соединенных Штатов ограничены финансовые ресурсы и время. Они стягивают третий авианосец,

– озвучил Кульпа.

Складывается ситуация, в которой экс-член парламента НАТО видит на высоком уровне риски, потому что сегодня страны вдаются в вопрос на сколько США является надежным союзником, способен ли гарантировать безопасность. По словам Кульпы, пример Европы показывает, что люди в этом глубоко сомневаются.

Сейчас Ближний Восток воочию видит, что Соединенные Штаты не могут ничего сделать. Тогда все внимание переходит на Китай. Потому что если США не способны гарантировать защиту, то может это сделает Пекин, а именно условия, при которых Ближний Восток не будет страдать,

– предположил Кульпа.

Американский лидер, по его словам, в определенной степени давит на страны Персидского залива с предложением, что если они хотят, чтобы США их защитили, то должны создать им выгодные бизнес-условия. Например, если будут продавать нефть только за доллары, остатки вкладывать в американские облигации, обязуются инвестировать в экономику Соединенных Штатов.

Заметьте! Трамп заявил, что США атаковали более 3000 целей в Иране. Он убежден, что Тегеран все больше теряет военный потенциал. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты еще не достигли полной победы, поэтому военная операция будет продолжаться, однако отметил, что "война почти завершена".

Какие прогнозы дают другие эксперты?