Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив ексчлен парламенту НАТО Пьотр Кульпа, додавши, що Дональд Трамп, почавши 28 лютого спільно з Ізраїлем операцію проти Ірану, нині потрапив у капкан.

Нині складно уявити, як американський президент збирається вийти з умовного капкана, в якому опинився. Дональд Трамп, за слів Кульпи, зараз під надзвичайно великим тиском. Його закликають припинити військову операцію союзники, зокрема країни Близького Сходу, Європа, а також інша сторона – Китай.

Є багато ознак, що операція проти Ірану буде затяжною. При чому ставки стали неймовірно високі. США показують, що неспроможні обороняти союзників, а ті бачать, що Ізраїль захищений. У Сполучених Штатів обмежені фінансові ресурси й час. Вони стягують третій авіаносець,

– озвучив Кульпа.

Складається ситуація, в якій ексчлен парламенту НАТО вбачає на високому рівні ризики, тому що сьогодні країни вдаються в питання на скільки США є надійним союзником, чи здатний гарантувати безпеку. Зі слів Кульпи, приклад Європи показує, що люди в цьому глибоко сумніваються.

Нині Близький Схід на власні очі бачить, що Сполучені Штати не можуть нічого вдіяти. Тоді вся увага відвертається на Китай. Бо якщо США не здатні гарантувати захист, то може це зробить Пекін, а саме умови, за яких Близький Схід не страждатиме,

– припустив Кульпа.

Американський лідер, з його слів, певною мірою тисне на країни Перської затоки з пропозицією, що якщо вони хочуть, аби США їх захистили, то мають створити їм вигідні бізнесові умови. Наприклад, якщо продаватимуть нафту тільки за долари, залишки вкладатимуть в американські облігації, зобов'яжуться інвестувати в економіку Сполучених Штатів.

Зауважте! Трамп заявив, що США атакували понад 3000 цілей в Ірані. Він переконаний, що Тегеран дедалі втрачає військовий потенціал. Американський лідер додав, що Сполучені Штати ще не досягли повної перемоги, тому військова операція продовжуватиметься, проте наголосив, що "війна майже завершена".

Які прогнози дають інші експерти?