Впервые со времен Второй мировой войны Россия выбрала нового геополитического противника, – СМИ

Россия после 22 месяцев второго президентского срока Дональда Трампа развернула свою стратегию. Москва больше не считает США своим ключевым геополитическим противником, ведь теперь эту роль заняла Европа.

Как пишет Foreign Affairs, в Кремле применили шахматный ход "рокировка" с целью оптимизации стратегической позиции государства.

Новая цель и "сдерживание страхом"

На такой шаг Москва пошла из-за военной модернизации Европы и ее помощи Украине. В то же время Россия постепенно заменяет ядерный шантаж запугиванием современным обычным оружием, "направленным" против европейских стран.

Аналитики подчеркивают, что смена геополитического противника такого масштаба стала первой для Москвы со времен Второй мировой войны. Теперь европейские государства воспринимаются агрессором как главный источник военного потенциала, политической решимости и стратегической устойчивости Украины.

Поэтому Кремль оказывает давление на европейские элиты, центры принятия решений и критическую инфраструктуру, применяя тактику "сдерживания страхом". Ранее Россия воспринимала Европу преимущественно как "стоянку" американских войск, однако теперь представления меняются.

Опасность пересечения критической черты

Эксперты предупреждают, что стремление Вашингтона к завершению войны может совпасть с обострением ситуации в Европе. Риск непреднамеренного прямого столкновения существенно возрастает из-за взаимного недоверия.

Парадоксально, но такая динамика может возникнуть именно в тот момент, когда все стороны – включая Кремль – ищут пути выхода из ситуации. И Европа, и Россия рискуют пересечь "точку кульминации принуждения", за которой любые дополнительные угрозы применения силы или ее фактическое применение могут привести к дальнейшему расширению войны,

– говорится в материале.

Ранее дипломат Валерий Чалый отмечал, что российско-украинская война на фоне ослабления санкционного давления выходит на новый уровень европейского регионального вооруженного конфликта.