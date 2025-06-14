Министр обороны Израиля пригрозил Ирану, что Тегеран "сгорит", если продолжит удары ракетами
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ирану, что Тегеран "сгорит", если продолжит обстрелы ракетами Израиль.
- Во время совещания с военными чиновниками, Кац предупредил, что жители Тегерана заплатят за нападения на гражданских.
Тегеран "сгорит", если будет продолжать обстреливать ракетами Израиль. Жители иранской столицы заплатят за нападение на гражданское население.
Соответствующее заявление в субботу, 14 июня, сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.
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Израиль угрожает Ирану
Во время совещания с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром, директором Моссада Давидом Барнеа и другими высокопоставленными военными чиновниками израильский министр обороны предупредил руководство Ирана о последствиях.
Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и создает реальность, в которой они, особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену за преступное нападение на израильских гражданских лиц. Если Хаменеи будет продолжать обстреливать Израиль ракетами, Тегеран сгорит,
– заявил Исраэль Кац.
Руководитель Военно-воздушных сил Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что израильские самолеты ночью в субботу, 14 июня, нанесли удары по целям в Иране. По его словам, они атаковали "сотни целей", пока сами израильтяне находились под иранскими обстрелами.
Это впервые с начала войны, когда они достигли неба над Тегераном, который расположен за более 1, 5 тысячи километров от Израиля.