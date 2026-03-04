Устроит США и Израиль: политтехнолог сказал, какая судьба может постигнуть Иран

Дональд Трамп не исключает возможности начать наземную операцию в Иране, чтобы "дожать" режим. Еще одним вариант заключается в том, что лидер США договорится с курдами – этническим населением, оторое проживает в Иране, чтобы они присоединиться к войне.

Как отметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, курды – это почти 40-миллионный народ, который не имеет собственного государства. Он компактно проживает на территории сразу нескольких стран: Турции, Сирии, Ирана и Ирака.

Что может ждать Иран?

Вполне вероятно, что США могут договориться с курдами и привлечь их к наземной операции. Но пока непонятно, как американцы возьмут под контроль нефть Ирана. Стоит напомнить, что одной из причин для начала операции было сдерживание Китая и контроль над нефтяными потоками.

Известно, что Иран экспортирует нефть в Китай, поэтому США хотят завладеть этим производством, решать куда ее направлять. Это ключевая история в этом конфликте. Если американцы получат контроль над нефтью, то уже неважно сколько раз Иран будет называть себя победителем,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Так же Венесуэла считает себя в выигрыше, потому что США якобы захватили "только Николаса Мадуро", а не всех чиновников. Впрочем понятно, что все это не более, чем оправдание и отрицание реального положения дел.

Если Иран будет сопротивляться и конфликт затянется, тогда США могут перейти к более радикальным шагам. Например, уничтожать внутреннюю инфраструктуру, которая обеспечивает газом Иран. Некоторые соседи Ирана также могут принять участие в расшатывании ситуации, которое в конечном итоге может привести к разделению страны.

Так что, самое важное в этой операции – энергоносители и безопасность Израиля. Ради этого войска союзников продолжают наносить удары.

Какова ситуация в Иране сейчас?