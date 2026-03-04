Не свергнуть режим: обозреватель из Израиля назвал реальную цель США в конфликте с Ираном

Соединенные Штаты и Израиль не имеют целью свергнуть режим в Иране. Тут многое зависит от иранского народа.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что невозможно скинуть режим в любой стране только с помощью ракетных ударов. Это – нереалистичная задача.

Какие цели США и Израиля в Иране?

По словам Шарпа, США и Израиль заявили, что собираются уничтожить значительную часть ВПК и военного потенциала Ирана. Это намерение вполне реально реализовать. Просто нужно наносить удары, параллельно уничтожая тамошнее ПВО.

Конечно, есть еще одна обобщенная цель – создание благоприятных условий для падения режима в Иране. Все понимают, что одними ракетными ударами не удастся это сделать.

Никто и не предполагает, что сейчас во время войны на улицы выйдет много народа и пойдет свергать режим. Силовики же не посыпались. Поэтому план – как можно больше ослабить режим. В частности с помощью ликвидации деятелей, снос важных для режима зданий. А дальше уже дело за народом Ирана или некоторыми фигурами в политической верхушке,

– сказал Шарп.

Есть надежда, что после окончания боевых действий иранский режим окажется в еще худшем положении. И тогда народ сможет с ними разобраться.

Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Штаты могут попытаться начать наземную операцию в Иране. Но вряд ли они используют собственные силы. Пока только идут удары дальнобойным оружием.

Операция США и Израиля в Иране: что известно