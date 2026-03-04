Не скинути режим: оглядач з Ізраїлю назвав реальну ціль США у конфлікті з Іраном

Сполучені Штати та Ізраїль не мають на меті скинути режим в Ірані. Тут багато що залежить від іранського народу.

Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що неможливо скинути режим в будь-якій країні лише за допомогою ракетних ударів. Це – нереалістичне завдання.

Які цілі США та Ізраїлю в Ірані?

За словами Шарпа, США та Ізраїль заявили, що збираються знищити значну частину ВПК та військового потенціалу Ірану. Цей намір цілком реально реалізувати. Просто потрібно завдавати ударів, паралельно знищуючи тамтешнє ППО.

Звісно, є ще одна узагальнена ціль – створення сприятливіших умов для падіння режиму в Ірані. Усі розуміють, що самими ракетними ударами не вдасться це зробити.

Ніхто й не припускає, що зараз під час війни на вулиці вийде багато народу та піде скидати режим. Силовики ж не посипалися. Тому план – якнайбільше ослабити режим. Зокрема за допомогою ліквідації діячів, знесення важливих для режиму будівель. А далі вже справа за народом Ірану чи деякими фігурами в політичній верхівці,

– сказав Шарп.

Є сподівання, що після закінчення бойових дій іранський режим опиниться в ще гіршому становищі. І тоді народ зможе з ними розібратися.

Зверніть увагу! Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Штати можуть спробувати почати наземну операцію в Ірані. Але навряд чи вони використають власні сили. Поки що лише йдуть удари далекобійною зброєю.

Операція США та Ізраїлю в Ірані: що відомо