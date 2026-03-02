Новое китайское предупреждение: Пекин снова сделал заявление относительно событий на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Китая призвало участников конфликта остановить военные действия в Иране. Оно назвало это нарушением международного права.

Пекин несколько смягчил свою риторику относительно военных действий на Ближнем Востоке. Об этом пишет Sky News.

Читайте также В шаге от третьей мировой: что дальше будет на Ближнем Востоке и какие последствия ждут весь мир

Что заявил Китай относительно конфликта в Иране?

МИД Китая призвал все стороны конфликта прекратить военные действия, во избежание дальнейшей эскалации.

Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны,

– заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин.

Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны быть сохранены. А Мао поддерживает все страны в укреплении коммуникации.

Что ранее заявлял Китай об операции?